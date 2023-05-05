Bursa'da Yorgun Merminin İsabet Etmesi Sonucu Ölen Kadının Ölümüne İlişkin Gözaltına Alınan Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
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Bursa'da yorgun merminin isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Zekiye D.'nin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ali Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Bursa'da yorgun merminin isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Zekiye D.'nin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ali Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nevruz İLİMDAROĞLU/BURSA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel