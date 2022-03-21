Bursa'da yolu kapatan düğün konvoyundaki araç sürücülerine para cezası - Haberler

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Bursa'da yolu kapatan düğün konvoyundaki araç sürücülerine para cezası

AA - Sinan Balcıkoca - Güncel
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Bursa'da yolu kapatan düğün konvoyundaki araç sürücülerine para cezası

Bursa'da yolu kapatan düğün konvoyundaki 3 aracın sürücülerine para cezası uygulandı.

BURSA (AA) - Bursa'da yolu kapatan düğün konvoyundaki 3 aracın sürücülerine para cezası uygulandı.

Araçlardan inip oynayan konvoydaki kişilerin yolu kapatarak trafik güvenliğine aykırı hareket etmesine ilişkin görüntünün sosyal medyada paylaşılması üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, Bademli köprü inişinden Mudanya yoluna katılımda olduğu anlaşılan söz konusu araçların plakalarını belirledi.

Araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya zarar verecek şekilde kullanmak, kavşaklarda aracın motorunu durdurmak, trafik güvenliği ile ilgili hususlara uymamaktan sürücüler K.Ü, Y.S. ve E.G. hakkında 588'er lira ceza tutanağı düzenlendi. Ayrıca, psikoteknik değerlendirme raporu alınması için sürücü belgelerine el konuldu.

AA / Sinan Balcıkoca - Güncel

Bursa Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, Düğün, Bursa, Güncel, Haberler

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