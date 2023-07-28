Bursa'da Yoldan Geçmeye Çalışan Yaşlı Kadına Araç Çarptı

Bursa'da, yoldan karşıya geçmek isteyen yaşlı bir kadına araba çarptı. Yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.