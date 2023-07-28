Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Yoldan Geçmeye Çalışan Yaşlı Kadına Araç Çarptı

Güncel Haberler

Bursa'da, yoldan karşıya geçmek isteyen yaşlı bir kadına araba çarptı. Yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Bursa'da yoldan karşıya geçmek isteyen yaşlı kadına araba çarptı. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 J 6438 plakalı araç sürücüsü, karşıdan karşıya geçmek isteyen S.Ç.'yi fark etmedi. Otomobilin çarpması sonucu yere düşen S.Ç., yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Yaşlı kadın olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Osmangazi Tragger Bursa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title