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Bursa'da Yolcu ve Otobüs Şoförü Arasında Kavga

Bursa'da Yolcu ve Otobüs Şoförü Arasında Kavga
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, durakta durmadığını iddia eden bir yolcu ile otobüs şoförü arasında kavga çıktı. Olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bursa'da, bir yolcu ile inmek istediği durakta durmadığını öne sürdüğü otobüs şoförü arasındaki kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün öğle saatlerinde Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Terminal seferini yapan belediye otobüsündeki yolcu, iddiaya göre "Düğmeye bastım. Neden durakta durmuyorsun?" diye şoföre bağırıp üzerine yürüdü. Şoför de otobüsü durdurup tepki gösterince taraflar arasında kavga çıktı. Otobüste başlayan kavga, dışarıda da devam etti. Kavgayı, yolcular ayırmaya çalışırken, o anlar ise bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Haber: Yiğithan HÜYÜK Kamera: Abdulselam UĞUR/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cep Telefonu Osmangazi Kavga Bursa

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