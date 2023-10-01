Bursa'da meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsü şarampole uçtu ve 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlardan biri hamile olduğu belirtildi.

Bursa'da yolcu otobüsü şarampole uçtu: 2 yaralı

BURSA - Bursa'da yolcu otobüsü şarampole uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Armutköy mevkiinde meydana geldi. Edinlen bilgiye göre İstanbul'dan Fethiye'ye yolculuk yapan Musa Topçu idaresindeki 34 BGH 390 plakalı yolcu otobüsü seyir halindeyken şoförün kontrolünde çıktı. Hızla ilerleyen araç şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Korkutan kazada 2 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin hamile olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerinin kontrollü çalışması sonucu otobüs şarampolden çıkartılırken olayla ilgili tahkikat başlattı.