Bursa'da Yolcu Otobüsü ile TIR Kafa Kafaya Geldi: 3 Yaralı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yolcu otobüsü, yol çalışması nedeniyle karşı yönden gelen TIR'a çarptı. Kazada otobüsteki 3 yolcu yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde yolcu otobüsü, yol çalışması nedeniyle tek şeride düşen yolda, karşı yönden gelen gemi çapası yüklü TIR'a yandan çarptı. Kazada, otobüsteki 3 yolcu yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Orhangazi ilçesi Yalova- Bursa kara yolu Süpürgelik mevkisinde meydana geldi. Yalova'dan Bursa yönüne giden Erkan B. (56) yönetimindeki 54 AAY 105 plakalı yolcu otobüsü, yol çalışması nedeniyle tek şeride düşen bölümde karşı yönden gelen Kemal S. (63) idaresindeki 26 AJC 519 plakalı, dorsesinde gemi çapası taşıyan TIR'a yandan çarptı. Kazada 35 yolcu bulunan otobüsün sol tarafı hasar aldı. Yolculardan Ayla Ç. (26), Ervanur Y. (24) ve Burcu K. (25) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı, ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayı yara almadan atlatan otobüs ve TIR şoförleri, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

