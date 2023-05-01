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BURSA'DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ; ÇOK SAYIDA YARALI VAR -1

Güncel Haberler

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yolcu otobüsü devrildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenilirken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Şehitler Mahallesi mevkisinde yolcu otobüsü devrildi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri gönderildi. Yaralılara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İnegöl Bursa Güncel Haberler

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