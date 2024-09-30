Bursa'da Yola Çıkan Ayı Kamerada
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, iki arkadaşın otomobille gezerken karşılaştığı ayı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Ayı bir süre yolda gezindikten sonra ağaçların arasına girerek kayboldu.
BURSA'da, kara yoluna çıkan ayı, bu sırada otomobille yoldan geçen 2 arkadaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi mevkisinde dün gece saatlerinde 2 arkadaş otomobille gezerken, aniden yola ayı çıktı. Bir süre aracın önünde yolda gezinen ayı, daha sonra ağaçların arasına girerek gözden kayboldu. Otomobildekiler, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
-Haber: Yiğithan HÜYÜK - Kamera: Abdulselam UĞUR/BURSA,