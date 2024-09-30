Bursa'da Yola Çıkan Ayı Kamerada
Bursa'da iki arkadaş otomobille seyir halindeyken aniden yola çıkan ayıyı cep telefonlarıyla görüntüledi. Ayı bir süre aracın önünde gezindikten sonra ağaçların arasına girerek kayboldu.
BURSA'da, kara yoluna çıkan ayı, bu sırada otomobille yoldan geçen 2 arkadaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi mevkisinde dün gece saatlerinde 2 arkadaş otomobille gezerken, aniden yola ayı çıktı. Bir süre aracın önünde yolda gezinen ayı, daha sonra ağaçların arasına girerek gözden kayboldu. Otomobildekiler, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.