Bursa'da Yol Vermeme Tartışması Kanlı Bitti

BURSA'da M.E., yol verme tartışmasında ağabeyi D.E.'yi darbeden otomobil sürücüsü ile yanındaki 2 kişiye otomobiliyle çarptı. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Otomobilleriyle aynı yöne giden D.E. ve M.E. ile bir başka otomobilin sürücüsü S.S. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. S.S. ile yanındaki 2 kişi, kırmızı ışıkta durdukları sırada kardeşlerin bulunduğu otomobilin önünü kesti. Taraflar arasında kavga çıkarken, ağabeyinin darbedildiğini gören M.E., otomobilini geri manevra yaparak 3 kişinin üzerine sürdü. Çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen 3 kişi, yerden kalkıp D.E.'ye saldırdı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis, tarafları güçlükle ayırdı. Darp sonucu yaralanan D.E., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Otomobil sürücü S.S. ise gözaltına alındı.