Bursa'da 'yol verme' tartışması kaza ile sonlandı; 3 yaralı

Bursa- Yalova kara yolu terminal yakınlarında saat 07.00 sıralarında, Enes Kazak (25) ile Sebahattin Karakaş (44), 'yol verme' yüzünden tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle, iddiaya göre, Enes Kazak, 16 VG 390 plakalı hafif ticari aracıyla aynı yöne giden Sebahattin Karakaş'ın kullandığı 16 VZ 053 plakalı hafif ticari aracın önüne geçti. Bu nedenle iki araç çarpıştı. Kazada aracı devrilen Karakaş ile yanındaki Hasan Yanar (48) ve Oğuzhan Yanar (24) yaralandı. Sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.