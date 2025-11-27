Haberler

Bursa'da Yol Verme Tartışması Kavga ile Sonuçlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olay anları cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

BURSA'da 2 sürücü arasındaki 'yol verme' tartışması, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, öğle saatlerinde Osmangazi ilçesinde meydana geldi. İstanbul yolunda seyir halinde olan 2 otomobil sürücüsü arasında 'yol verme' yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Sürücünün önüne manevra yapıp yolunu kesen kişi, araçtan inip, kendisini kamerayla kaydeden sürücüye hakaret edip, inmesini istedi. Hakaret eden sürücünün yanındaki kişi de olaya dahil oldu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Hong Kong'daki apartman yangınında can kaybı korkunç boyutlarda

Yangında binlerce daire küle döndü! Can kaybı korkunç boyutlarda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor

Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor
Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu

Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu
Sucuk vermek istediği ayının hedefi oldu! Yürekleri ağıza getiren anlar kameralarda

"Sen de bendensin" diyerek sucuk verdi, ayının hedefi oldu
Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek ve Osman Gökçek'e suç duyurusu

Bomba iddia sonrası baba-oğul için harekete geçti
Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor

Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor
Papa 14. Leo'nun uçağı en çok takip edilen uçuş oldu

Uçak kalktı, radardaki rakamı gören gözlerine inanamadı
Çoğu kişi bilmiyor! Telefonlarını bu saatlerde şarj edenlere kötü haber

Telefonlarını bu saatlerde şarj edenlere kötü haber
Ev sahibini illallah ettirdi! 85 bin TL'lik lüks daireye 16 bin 500 TL ödüyor, satın almaya geleni kaçırıyor

Lüks daireye 16 bin 500 TL kira ödüyor, satın almak isteyeni kaçırıyor
11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 55 bin mahkum için tahliye yolu

11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 55 bin mahkuma tahliye yolu
Eve gelen kadın, eşinin cansız bedeniyle karşılaştı

Hastaneden eve gelen kadın, eşini korkunç halde buldu
İsrailli kuzenlerin kanlı hesaplaşması kamerada! Kurşun yağdırdı

İsrailli kuzenlerin kanlı hesaplaşması kamerada! Kurşun yağdırdı
Görüntü maalesef Türkiye'den! Sokak ortasında 14 yaşındaki kıza yapılanlara bakın

Sokak ortasında 14 yaşındaki kıza yapılanlara bakın
Aile katliamında olayı aydınlatacak delil bulundu! Şüpheli yanı başlarında çıktı

Türkiye'yi yasa boğan aile katliamında şüpheli yanı başlarında çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.