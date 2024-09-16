Bursa'da Yol Verme Tartışması Kavga ile Sonuçlandı

BURSA'da trafikte yaya ve sürücünün 'yol verme' nedeniyle tekmeli yumruklu kavgası cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Trafikte yaya ve sürücü arasında 'yol verme' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, aracından inen sürücü ve yaya tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı. Çevredekilerin müdahalesi ile sonlanan kavga, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.