Bursa'da Yol Verme Tartışması Kavga ile Sonuçlandı
Bursa'nın Kemalpaşa Mahallesi'nde trafikte yol verme nedeniyle yaya ve sürücü arasında çıkan kavga cep telefonu ile kaydedildi. Kavga, çevredekilerin müdahalesi ile sona erdi.
BURSA'da trafikte yaya ve sürücünün 'yol verme' nedeniyle tekmeli yumruklu kavgası cep telefonuyla görüntülendi.
Olay, Kemalpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Trafikte yaya ve sürücü arasında 'yol verme' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, aracından inen sürücü ve yaya tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı. Çevredekilerin müdahalesi ile sonlanan kavga, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.