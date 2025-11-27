Bursa'da Yol Verme Tartışması Kavga ile Noktalandı

BURSA'da 2 sürücü arasındaki 'yol verme' tartışması, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, öğle saatlerinde Osmangazi ilçesinde meydana geldi. İstanbul yolunda seyir halinde olan 2 otomobil sürücüsü arasında 'yol verme' yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Sürücünün önüne manevra yapıp yolunu kesen kişi, araçtan inip, kendisini kamerayla kaydeden sürücüye hakaret edip, inmesini istedi. Hakaret eden sürücünün yanındaki kişi de olaya dahil oldu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.