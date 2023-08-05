Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir otobüs şoförü, yol verme kavgası sonucunda önündeki araç sürücüsünü bıçakladı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bursa'da yol verme kavgasında otobüs şoförü önündeki araç sürücüsünü bıçakladı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi'nde meydana geldi. Mudanya yolu Caddesi üzerinde seyir halinde olan otobüs şoförü, önündeki araç sürücüsünü iddiaya göre trafikte yol vermeyince bıçakladı. Olayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Araç sürücüsü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA