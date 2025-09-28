Haberler

Bursa'da Yol Verme Kavgasında Kask Krizi

Bursa'da bir otomobil sürücüsü, yol verme tartışması sırasında motosiklet sürücüsünün kaskını aldı. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

BURSA'da otomobil sürücüsü, yol verme kavgasında motosiklet sürücüsünün kaskını aldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, sabah saatlerinde Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil ve motosikletin sürücüleri arasında 'yol verme' kavgası çıktı. Motosiklet sürücüsü, otomobil sürücüsüne yumruk atarken, otomobil sürücüsü ise motosiklet sürücüsünün kaskını aldı. O anlar başka bir araçtan cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, taraflar arasındaki kavga polisin gelmesiyle son buldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
