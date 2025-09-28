Bursa'da Yol Verme Kavgasında Kask Krizi

BURSA'da otomobil sürücüsü, yol verme kavgasında motosiklet sürücüsünün kaskını aldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, sabah saatlerinde Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil ve motosikletin sürücüleri arasında 'yol verme' kavgası çıktı. Motosiklet sürücüsü, otomobil sürücüsüne yumruk atarken, otomobil sürücüsü ise motosiklet sürücüsünün kaskını aldı. O anlar başka bir araçtan cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, taraflar arasındaki kavga polisin gelmesiyle son buldu.