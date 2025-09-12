Haberler

Bursa'da Yol Verme Kavgası: 2 Gözaltı

Bursa'da Yol Verme Kavgası: 2 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde iki otomobil sürücüsü arasında 'yol verme' meselesi yüzünden çıkan kavga sonucu 2 kişi gözaltına alındı. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

BURSA'da 'yol verme' meselesinden çıkan kavgada 2 kişi gözaltına alındı. Olay anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, gece saatlerinde, Yıldırım ilçesi 152 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, şehir merkezi istikametine giden 2 otomobilin sürücüsü arasında 'yol verme' meselesinden çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kavgayı ayıran polisler, 2 kişiyi gözaltına aldı. O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Resmi açıklamanın eli kulağında! Nuri Şahin Süper Lig'e geri döndü

Süper Lig'e geri döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evinde binlerce sentetik hap bulunan 75 yaşındaki şüpheli: Raporum var, ben içiyorum bunları

Evinde binlerce hap bulundu! 75 yaşındaki adamın savunması bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.