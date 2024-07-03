Bursa'da Yol Kenarındaki Ağaçlıkta Yangın Çıktı
Bursa'da, Osmangazi ilçesinde yol kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki yol kenarında, ağaçların bulunduğu alanda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önemi aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.