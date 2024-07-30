Bursa'da Yol Kenarında Taksi Alev Aldı

Gemlik ilçesi Dr. Ziya Kaya Mahallesi'nde saat 01.00 sıralarında 16 T 5039 plakalı taksisiyle seyir halinde olan Şükrü Geyik, iddiaya göre; koku duyarak aracını yol kenarına çekti. Geyik, kaputunu açarak motoru kontrol ettiği sırada araç birden alev aldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, ihbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede yangını söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel