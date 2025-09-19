Bursa'da Yol Kenarında Park Halindeki Araçtan İnen Adam Minibüsün Çarpmasıyla Ağır Yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki hafif ticari aracından inen Adnan T. (47), bir yolcu minibüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Adnan T.'nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde yol kenarına park ettiği hafif ticari aracından indiği sırada, şehir içi yolcu minibüsünün çarptığı Adnan T. (47) ağır yaralandı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Adnan T., 16 KGY 07 plakalı hafif ticari aracını yol kenarına park edip indi. Bu sırada Turgut Ö.'nün (60) kullandığı şehir içi yolcu taşımacılığı yapan 16 M 06134 plakalı özel halk minibüsü çarptı. Başına aldığı darbeyle ağır yaralanan Adnan T., ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Adnan T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.