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Bursa'da Yoğun Sis Nedeniyle Görüş Mesafesi 20 Metreye Düştü

Bursa'da Yoğun Sis Nedeniyle Görüş Mesafesi 20 Metreye Düştü
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Bursa'da sabah saatlerinde oluşan yoğun sis, kentte ulaşımı olumsuz etkiliyor. Sürücüler gözle görülür şekilde zor anlar yaşıyor. Polis, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bursa'da, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metrenin altına düştü.

Kent merkezi ve çevresinde sabahın ilk saatlerinden itibaren oluşan sis, bölgede ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Özellikle kentin ana arterlerinde, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Polis ekipleri, sürücülere daha dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: AA / Cem Şan - Güncel
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