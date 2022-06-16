Bursa'da YKS'ye girecek üniversite adaylarına ücretsiz ulaşım
Bursa'da, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) hafta sonunda yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılacak üniversite adayları toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanabilecek.
Bursa'da, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) hafta sonunda yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılacak üniversite adayları toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanabilecek.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"18-19 Haziran tarihlerinde YKS'ye girecek tüm evlatlarımıza başarılar diliyorum. Sınav giriş belgelerinizi göstererek şehir içi ulaşımı ücretsiz kullanabilirsiniz gençler. Geleceğiniz de sizin gibi aydınlık olsun inşallah."
AA / Sedat Gök - Güncel