Bursa'da YKS Heyecanı: Adayların Yardımına Polis Ekipleri Yetişti

Bursa'da YKS Heyecanı: Adayların Yardımına Polis Ekipleri Yetişti
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Bursa'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) giren adaylar, sınav merkezi önlerinde yoğun kalabalık oluşturdu. Geç kalan ve kimliğini unutan adayların yardımına motosikletli polis ekipleri yetişti.

BURSA'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne ( Tyt ) girecek olan adaylar, aileleriyle birlikte okulların önüne akın ederken, sınava geç kalanların ve kimliklerini unutanların yardımına polis ekipleri yetişti.

YKS'nin ilk oturumu olan TYT, bugün Türkiye genelindeki 81 il ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da olmak üzere toplam 250 sınav merkezinde düzenleniyor. 2 milyon 560 bin 649 adayın başvurduğu TYT, saat 10.15 itibarıyla başladı. Saat 09.15'te adaylar sınava girecekleri okul binalarına alınırken, Bursa'da da adaylar sınava girecekleri merkezlere, erken saatten itibaren aileleriyle birlikte geldi. Sınav saati yaklaşırken trafikte yoğunluk yaşanırken, çocuklarına destek olmak isteyen aileler, okulların etrafındaki parklarda ve kaldırımlarda sınavın bitiş saatini beklemeye başladı. Kimliklerini unutan ve sınava geç kalan adayların yardımına ise motosikletli polis ekipleri yetişti.

KİMLİĞİ ANONSLA BULUNDU

İnegöl ilçesinde İlayda Pehlivan, sınav merkezi olan Küçükçalık Anadolu Lisesi'ne giderken yolda kimliğini düşürdü. Pehlivan, okul önündeki Yunus polislerinden yardım istedi. Polis motosikletine bindirilen Pehlivan, yeni kimlik çıkarması için İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne götürüldü. O sırada bir vatandaş, yolda bulduğu kimliği okul görevlisine teslim etti. İncelemede; kimliğin İlayda Pehlivan'a ait olduğu tespit edilince, telsiz anonsuyla İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde bekleyen polis ekiplerine haber verildi. Ekipler, Pehlivan'ı yeniden sınava gireceği okula getirdi. Yine İnegöl ilçesinde bir başka aday, sınav merkezine son dakikada koşarak yetişti. Kimliğini evde unutan aday, sınav binasına alınmadı.

YUNUS POLİSLERİ SINAVA YETİŞTİRDİ

Gemlik ilçesinde kimliğini otomobilde unutan aday ise Yunus polisleri tarafından motosikletle otoparka götürüldü. Otomobilinden kimliğini alan aday, yine motosikletle sınava gireceği Gemlik Koza Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne getirilerek, sınava yetiştirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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