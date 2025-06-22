Bursa'da Yerleşim Yerlerini Tehdit Eden Yangın Kontrol Altına Alındı

Bursa'da Yerleşim Yerlerini Tehdit Eden Yangın Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan arazi yangını, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın sonucunda bir at çiftliği de alevlerden kurtarıldı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan ve yerleşim yerlerini tehdit eden arazi yangını söndürüldü.

İlçenin kırsal Dağyenice Mahallesi'nde, ormanlık alan ve yerleşim yerlerinin yanındaki arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye, orman bölge ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlere karadan ve bir helikopterle havadan müdahale edilmesi sonucu yaklaşık 100 dönüm alanda etkili olan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Bölgede bulunan ve yaklaşık 10 metre kadar yakınına alevlerin geldiği bir at çiftliğinin sahibi Erdinç Önen, AA muhabirine, çiftliklerinin ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldığını söyledi.

Helikopter destekli söndürme çalışmalarının hızlıca yapıldığını ve 7 atıyla 5 köpeğinin kurtarıldığını aktaran Önen, şöyle konuştu:

"Yangın çok kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü. Şu an soğutma çalışmaları sürüyor, gönül verdiğimiz atlarımız da kurtulmuş oldu. Jandarma, emniyet ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinden Allah razı olsun. Çiftliğimde atlarımız var, ben Ürünlü'de Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen 'Geleneksel Rahvan At Yarışları'nı izlemeye gitmiştim. Köyden haber gelince ben de buraya hızlıca geldim. Geldiğimde müdahale etmişti zaten ekipler, sağ olsunlar kurtardılar, çiftliğimize 5-10 metre kala yangın söndürüldü. Ayrıca itfaiyenin ilk müdahale ekiplerinin alevlerin arasına girişleri beni duygulandırdı."

Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz - Güncel
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran ile görüşmeye hazırız, karşılık verirlerse hata olur

"Görüşmeye hazırız" diyen ABD'den İran'a gözdağı
İran Meclisi'nden Hürmüz Boğazı kararı

İran'dan akaryakıt fiyatlarını altüst edecek hamle
Husi Askeri Sözcüsü Yahya Sare: Yemen resmen savaşa girecek

Savaşa bir ülke daha giriyor: Gemilerinizi uzak tutun
YKS'ye geç kaldı, babası ikna etmeye çalışırken 'Zaten istemiyordum' dedi

Babası görevlileri ikna etmeye çalışırken oğlunun söylediği bomba
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Tekin, öğretmen çiftin 7 çocuğu olduğunu duyunca şaşırdı! Hemen talimat verdi

Bakan Tekin, öğretmen çiftin çocuk sayısını duyunca dondu kaldı
Arda Güler Real Madrid'den ayrılması için o ihtimali ilk kez açıkladı

O ihtimal gerçekleşirse Real Madrid'den ayrılacağını ilk kez açıkladı
Elveda Barış Alper Yılmaz! Kulüp tarihine geçerek gidiyor

Elveda Barış Alper Yılmaz! Kulüp tarihine geçerek gidiyor
İngiltere: İran'ın nükleer silah geliştirmesine asla izin verilemez

ABD'nin savaşa dahil olmasına İngiltere'den dikkat çeken yorum
Yırtık kıyafetleriyle kızını YKS'ye yetişmek isteyen babaya büyük şok

Yırtık kıyafetiyle kızını sınava sokmaya çalışan babaya büyük şok
Beşiktaş'ta olağanüstü genel kurul sona erdi! İşte reddedilen ve kabul edilen projeler

Olağanüstü genel kurul bitti! İşte reddedilen ve kabul edilen projeler
40 yaşındaki Santi Cazorla, çocukluk aşkını 24 yıl sonra La Liga'ya çıkardı

40 yaşındaki efsane, çocukluk aşkını 24 yıl sonra La Liga'ya çıkardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.