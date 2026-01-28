Haberler

Bursa'da yeni bir binadaki dairenin tavanı çöktü; o anlar kamerada

Güncelleme:
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde inşaatı yeni tamamlanan bir dairenin mutfağındaki asma tavan, büyük bir gürültüyle çöktü. Olayda yaralanan olmadı, ancak tavanın çöküş anı güvenlik kamerasına yansıdı. İnceleme başlatıldı.

BURSA'da inşaatı yeni tamamlanan binadaki bir dairenin mutfağının asma tavanı çöktü. Olayda yaralanan olmazken, o anlar dairenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay merkez saat 06.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Görükle Balkan Mahallesi'nde bulunan site içerisinde yapımı yeni tamamlanan dairede meydana geldi. Dairenin mutfağının asma tavanı büyük bir gürültüyle çöktü. Bu sırada uyuyan daire sakinleri panik yaşadı. Tavanın çökmesinin ardından mutfağa tavandan su aktığı görüldü. Tavanın çökme anı daire içinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde önce bir su sesinin geldiği, ardından büyük bir gürültüyle asma tavanın çöktüğü görüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıtamer topaloglu:

Ne var bunda asma tavan su almış çıkamayınca tavan düşmüş…

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

