Bursa'da Yeğenini Darp Eden Dayı, Eşini Tabancayla Yaraladıktan 38 Gün Sonra Uyuşturucu ile Yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yeğenini darp ettiğini iddia ettiği eşini, tabancayla ağır yaralayan dayı 38 gün sonra uyuşturucu ile yakalandı. Gözaltına alındıktan sonra 'Aile içi olaylar yüzünden ateş ettim. Pişmanım.' diyen şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yeğenini darp ettiğini iddia ettiği eşini, tabancayla ağır yaralayan dayı 38 gün sonra uyuşturucu ile yakalandı. Gözaltına alındıktan sonra "Aile içi olaylar yüzünden ateş ettim. Pişmanım." diyen şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 28 Haziran'da Ertuğrulgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık bir hafta önce iddiaya göre yeğeni Leyla D'nin, eşi Kenan D. tarafından darp edildiğini öğrenen Resul T., bu duruma sinirlendi. Akşam saatlerinde Kenan D'nin arkadaşı Volkan D'nin kullandığı 16 AZD 671 plakalı otomobille Sezgin Sokak'taki evinin önünden geçtiğini gören Resul T, elindeki tabancayla arca ateş açtı. Kurşunlardan biri Kenan D.'nin bacağına isabet ederken, diğer kurşunlar otomobilin sağ arka lastiğine ve kapılarına geldi. Kenan D.'nin yaralandığını gören arkadaşı Volkan D., patlayan lastiğine rağmen arkadaşını İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen Kenan D., Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

38 gün sonra uyuşturucu ile yakalandı

Günlerdir aranan Resul T., dün akşam motosiklet ile giderken polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçarken yakalandı. Kimlik sorgusu yapılmak istenen şahıs bekçilere mukavemet gösterince olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından etkisiz hale getirilen Resul T'nin üzerinde suç aleti tabanca ile 12 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şahsın kullandığı motosikletin ise şase numarasının kazındığını tespit eden trafik ekipleri motosikleti çalıntı şüphesiyle otoparka çektirdi. Sorgulaması tamamlanan Resul T., adam öldürmeye teşebbüs ve uyuşturucu ticareti suçundan adliyeye sevk edildi. İfadesinde "Aile içi olaylar yüzünden ateş ettim. Pişmanım" dediği öğrenilen şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA