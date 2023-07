Bursa'da yeğenini çöp evde alıkoyan teyzenin tutukluluğuna devam kararı

BURSA'da, kaçırdığı öne sürülen yeğeni Cem Muhammet A.'yı (10) çöp ev haline gelen dairede kilitli odada alıkoyduğu iddiasıyla tutuklanan Kamuran Pınar Acar'ın, 27 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşmasında, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. UCİM avukatı Mine Rana Kahramanoğlu, "Duruşma 4 Ekim'e kaldı. Biz de her celse çocuğumuzun yanında olacağız" dedi.

Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'ndeki apartmanda dairesi olan Aydın S., evini 1 Temmuz 2020'de Kamuran Pınar Acar'a kiraya verdi. Acar, ev sahibine kira ödemedi. Aydın S., avukatı Batuhan Arısoy aracığıyla mahkemeye başvurdu. Bursa 4'üncü İcra Hukuk Mahkemesi'nde görülen davalara Acar katılmadı. Mahkeme, kira borcu için Kamuran Pınar Acar'a tebligat gönderdi. Acar, borçlarını ödemeyince mahkeme, evin tahliyesini kararlaştırdı. Kararın ardından eve giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingire açtırdı. Ekipler, çöp evle karşılaştı. Evin giriş kapısının kilidi yenisiyle değiştirildi. Ertesi gün çilingir yardımıyla eve giren Kamuran Pınar Acar, mahkemenin tahliye kararına uymayıp, eve girmeye devam ettiği gerekçesiyle gözaltına aldı, polis merkezindeki ifadesinin ardından da serbest bırakıldı.

Davanın ardından Bursa Adliye Sarayı önünde açıklama yapan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) avukatı Mine Rana Kahramanoğlu, "Çocuğumuz şu an koruma altında. Duruşma devam etmekte, henüz mütalaa verilmedi. Duruşma 4 Ekim'e kaldı. Eksiklikler var, onlar giderilecek. Biz de her celse çocuğumuzun yanında olacağız. Çocukların ihmale ve istismara uğramaması için Türkiye'nin her yerinde gönüllü avukatlarımız ve üyelerimizle birlikte buradayız. Çocuklarımıza sahip çıkacağız. Çocuklar vatandır, vatanımıza sahip çıkalım" dedi.