Bursa'da yayalara yönelik denetim gerçekleştirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da yayalara yönelik denetim gerçekleştirildi

AA - Uğur Ulu - Güncel
 - Güncelleme:
Bursa'da yayalara yönelik denetim gerçekleştirildi

Bursa'da, alt geçitleri kullanmayan yayalara yönelik denetim ve bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

BURSA (AA) - Bursa'da, alt geçitleri kullanmayan yayalara yönelik denetim ve bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi'nde bulunan yaya alt geçitlerinin çevresinde uygulama yaptı.

Ekipler alt geçitleri kullanmayıp yoldan geçmeye çalışan yayalara uyarılarda bulundu.

Yaya alt geçitlerinin etkin kullanımı konusunda bilgilendirilen vatandaşlara çeşitli broşürler dağıtıldı.

AA / Uğur Ulu - Güncel

Bursa Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Atatürk Caddesi, Bursa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title