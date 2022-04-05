Bursa'da yayalara yönelik denetim gerçekleştirildi

BURSA (AA) - Bursa'da, alt geçitleri kullanmayan yayalara yönelik denetim ve bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi'nde bulunan yaya alt geçitlerinin çevresinde uygulama yaptı.

Ekipler alt geçitleri kullanmayıp yoldan geçmeye çalışan yayalara uyarılarda bulundu.

Yaya alt geçitlerinin etkin kullanımı konusunda bilgilendirilen vatandaşlara çeşitli broşürler dağıtıldı.