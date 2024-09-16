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Bursa'da Yaya ve Sürücü Arasında Yol Verme Tartışması Kavga ile Sonuçlandı

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Bursa'da trafikte yol verme nedeniyle yaya ve sürücü arasında çıkan kavga cep telefonuyla kaydedildi. Olay, sürücü ve yayanın tekme ve yumruklarla birbirine saldırmasıyla sonuçlandı.

BURSA'da trafikte yaya ve sürücünün 'yol verme' nedeniyle tekmeli yumruklu kavgası cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Trafikte yaya ve sürücü arasında 'yol verme' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, aracından inen sürücü ve yaya tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı. Çevredekilerin müdahalesi ile sonlanan kavga, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Haber: Yavuz YILMAZ-Kamera: İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cep Telefonu Kavga Bursa

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