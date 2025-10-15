Haberler

Bursa'da Yaya Otoyolda Kurtarıldı

Güncelleme:
Bursa'da otoyolun sol şeridinde yürüyen yaya, bir otomobil sürücüsünün manevrası sayesinde son anda kaza geçirmeden kurtuldu. O anlar araç kamerasına yansıdı.

Osmangazi ilçesi Demirtaş Viyadüğü'nden İzmir istikametine seyir halinde olan otomobilin sürücüsü, sol şeritte yolun ortasında yürüyen yayayı son anda fark edip, manevra yaparak sağ şeride geçti. Sürücünün dikkati sayesinde kaza önlenirken, o anlar araç kamerasına yansıdı. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, yol ortasında yürüyen yayanın akli dengesinin yerinde olup, olmadığını belirlemek için hastaneye götürürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
