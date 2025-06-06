Bursa'da Yaya Öldü, Sürücü Yakalandı

Bursa'da Yaya Öldü, Sürücü Yakalandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Kazadan sonra kaçan ehliyetsiz sürücü ve iki arkadaşı yakalandı. Sürücünün kolunun ampüte olduğu öğrenildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Kaza yerinden kaçtıktan sonra 5 kilometre uzaklıkta otomobili terk eden ehliyetsiz ve sağ kolu ampüte olan sürücü ile beraberindeki 2 kişi yakalandı.

Kaza saat 23.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzerinde İnegöl girişinde meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan M.Y. (14) yönetimindeki 16 BNN 523 plakalı otomobil, karayolundan karşıya geçmeye çalışan henüz kimliği belirlenemeyen kişiye çarpıp, yaklaşık 60 metre sürükledi. Sürücü M.Y., olay yerinden hızla uzaklaşırken, kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilin çarptığı yayanın hayatını kaybettiğini belirledi.

OTOMOBİL 5 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Kaza ile ilgili çalışma yapan polis ekipleri, yayaya çarpan otomobili olay yerinden 5 kilometre uzaklıkta bir arsada terk edilmiş halde buldu. Polis ekipleri yaya olarak kaçan sürücü M.Y. ve arkadaşları M.K. (15) ile B.E.'yi (14) takip sonucu yakaladı. Kaza sırasında hafif şekilde yaralandıkları anlaşılan sürücü ve 2 arkadaşı hastanedeki tedavilerinin ardından polis merkezine götürüldü. Hayatını kaybeden yayanın cenazesi ise olay yerindeki incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Bu arada ehliyeti bulunmayan sürücüsü M.Y.'nin geçen yıl geçirdiği iş kazası sonucu sağ kolunun dirsek altından ampüte edildiği öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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