Bursa'da Yaya Kazası: Selçuk Akgün Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Selçuk Akgün, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Selçuk Akgün (40), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Nilüfer İlçesi Çalı Yolu üzerinde meydana geldi. Şehir merkezi istikametine giden Ahmet Ç. yönetimindeki 16 ANT 226 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Selçuk Akgün'e çarptı. Akgün metrelerce savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Selçuk Akgün'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü Ahmet Ç., gözaltına alınırken, Akgün'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

