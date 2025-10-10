Bursa'da Yaya Kazası: Otomobil Kaldırıma Çıktı ve Ağaca Çarptı

BURSA'da yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan yayaya çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yaptığı otomobil, kaldırıma çıkıp ağaca çarptı. Yayanın otomobile çarparak yola savrulup yaralandığı kaza ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 16.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. M.Y., yönetimindeki 16 LFU 34 plakalı otomobille seyir halindeyken iddiaya göre yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan yayaya çarpmamak için ani manevra yaptı. Yaya, otomobile yandan çarpıp yola savrulurken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çıkıp çarptığı ağacı devirerek durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan yaya, ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

KALDIRIMDAKİ YAYALAR PANİKLE KAÇTI

Öte yandan kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobil sürücüsünün yayaya çarpmamak için direksiyonu kırdığı ve otomobilin kaldırıma çıkıp ağaca çarptığı görüldü. Kaldırımda bulunan yayaların ise panikle kaçtığı anlar görüntüye yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: -Barış YILMAZ-Hüseyin SEZGİN/BURSA,