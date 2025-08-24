Bursa'da Yaya Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Bursa'da Yaya Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya otomobil çarptı. Kazada 40 yaşındaki Selçuk Aygün yaşamını yitirirken, sürücü gözaltına alındı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Demirci Mahallesi Çalı Yolu'nda Ahmet Ç. idaresindeki 16 ANT 226 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Selçuk Aygün'e (40) çarptı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Aygün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel
