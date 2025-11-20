Haberler

Bursa'da Yaya Geçidinde Kaza: Anne ve Bebeği Yaralandı

İnegöl ilçesinde yaya geçidinde duran taksi, arkasından gelen otomobilin çarpması sonucu Merve A. ve oğlu Miraç'ın yaralanmasına yol açtı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, arkasından gelen otomobilin vurduğu yaya geçidinde duran taksinin çarptığı Merve A. (29) ile oğlu Miraç (2) yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Sinanbey Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi'nde meydana geldi. Cihan D. (36) yönetimindeki 16 AAK 408 plakalı otomobil, yaya geçidinde durup yayaların geçmesini beklerken İlhan K.'nin (36) kullandığı 16 T 5589 plakalı taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle hızlanan taksi, yaya geçidinden yolun karşısına geçen Merve A. ile bebeği Miraç'ın içinde olduğu bebek arabasına vurdu. Yere düşen anne ile oğlu yaralandı.

İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan anne ile oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan olay, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Merve A. ile 2 kadının daha yolun karşısına geçtiği, o sırada otomobilin çarpmasıyla ilerleyen taksinin kadınlardan biri ile Merve A. ve bebek arabasına çarptığı görüldü. Bebek arabası ile annenin farklı yönlere savrulduğu, Merve A.'nın hemen bebeğinin yanına koştuğu da görüntüde yer aldı. Taksinin çarptığı diğer kadının ise yerden kalkıp, kaldırıma geri döndüğü görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
