Bursa'da Yat Üretim Fabrikasında Yangın Çıktı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bulunan yat üretim fabrikasının deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor. Fabrika çalışanları tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yat üretim fabrikasının deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Bursa-Yalova kara yolunda bulunan yat üretim fabrikasının kimyasal depo kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Fabrika çalışanları tahliye edilirken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Depo kısmındaki yangının fabrikaya sıçramadan söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.