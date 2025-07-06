Bursa'da Yaşlı Kadın 672 Bin Lira Dolandırıldı

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Bursa'da 75 yaşındaki F.B., ev telefonundan aradığı kişi kendisini oğlu gibi tanıttıktan sonra 672 bin lira değerindeki para ve altınlarını dolandırdı. Olayın faili U.E., dolandırıcılık suçundan tutuklandı.

BURSA'da F.B. (75) isimli kadını ev telefonundan arayarak, kendisini oğlu gibi tanıtıp, 672 bin lira değerinde para ve altınlarını dolandıran U.E. (35) tutuklandı.

Olay, 28 Haziran'da saat 15.00 sıralarında Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Ev telefonundan aranan F.B., karşısındaki kişinin 'Anne ne yapıyorsun?' sözleri üzerine arayan kişinin oğlu olduğunu düşündü. Telefondaki kişinin acil paraya ihtiyacı olduğunu belirtmesi üzerine F.B., evde 50 bin lira, 69 çeyrek altın ve 5 Cumhuriyet altını olduğunu söyledi. Telefondaki kişinin kuyumcu arkadaşının gelip, para ve altınları alacağını söylemesi üzerine F.B., toplam değeri 672 bin lira olan birikimini evine gelen kişiye teslim etti. Bir süre sonra arayan kişinin oğlu olmadığını ve dolandırıldığını anlayan F.B. durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Çevrede yapılan güvenlik kamerası incelemesinin ardından şüphelinin dolandırıcılık suçundan 7 kaydı bulunan U.E. olduğu belirlendi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli dün yakalandı.

U.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: Mehmet İNANKamera: BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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