Bursa'da yaşlı adamın zehirlendiği iddiasıyla ilgili 3 sanık yargılanıyor

AKSARAY (AA) - Bursa'da nikahının kıyıldığı gün yaşamını yitiren yaşlı adamın zehirlendiği iddiasıyla ilgili dava açılan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklardan Derya Ş. ve teyzesi Sevilay S. ile taraf avukatları katıldı. Derya Ş'nin annesi tutuksuz sanık Beyhan M. ise mahkeme salonuna gelmedi.

Maktul Ahmet Yeşildağ ile nikahı kıyılan Derya Ş, mantık evliliği yaptığını ileri sürerek suçlamayı reddetti.

Derya Ş, savunmasında şu ifadeleri kullandı:

" Aksaray'da yaşıyordum, annem sonradan Mudanya'ya yerleşmişti. Sürekli olarak benim Mudanya'ya gelmemi, yalnız kalmamamı söylüyordu. Bana Ahmet Yeşildağ ile nikahlanma olayını söylediler. Önce aklıma yatmadı, sonra bunun mantık evliliği olacağını söylediler, kabul ettim. Belgeleri hazırladım, kargo ile gönderdim. Sonra Bursa'ya nikah için geldim, bir gece Bursa'da kaldım. Ahmet Yeşildağ çok rahatsız değildi, oturuyordu, kalkıyordu. Geziyordu, belinde korsesi vardı. Nikahı teyzemlerde kıydık, sonra ben çocuğum Aksaray'da yalnız olduğu için geri döndüm. Eşyaları toplayıp çocuğun okul kaydını aldıktan bir hafta sonra geri dönecektim. Gece Aksaray'a ulaştım, sabah 09.00 sıralarında annem beni arayarak Ahmet Yeşildağ'ın öldüğünü söyledi. Benim tek şansızlığım Ahmet Yeşildağ'ın nikahımızdan bir gün sonra ölmesidir."

Bilirkişi raporu

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında bilirkişi raporlarına yer vererek yaşlı adamın kabrinden alınan örneklerde vücudunda zehir olabilecek seviyede bir maddenin bulunduğunu ve sanıkların Yeşildağ'ın ölümünden bir süre önce bu maddeyi içeren ilaçları kendilerine reçeteyle aldıklarının belirlendiğini bildirdi.

Sanıkların aynı anda aynı rahatsızlıklara sahip olamayacağının ve Yeşildağ'ın da zehir sayılan maddeyi bu miktarda kendisinin tesadüfen alamayacağının belirtildiği mütalaada, sanıklardan Sevilay S. ve Beyhan M'nin tasarlayarak öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılıp tutuklanmasını, Derya Ş'nin ise öldürme olayına katılmadığı gerekçesiyle beraatini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, ayrıca Derya Ş'nin söz konusu evlilik sayesinde ölen Yeşildağ'dan maaş ve sosyal haklar elde etmesinin kamu dolandırıcılığı suçunu oluşturduğunu kaydederek, Mudanya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklara ve avukatlara savunma için ek süre vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Mersin'de yaşayan Ahmet Yeşildağ (70), sosyal medya üzerinden tanıştığı Sevilay S'ye evini satıp parasını göndermiş, ardından da Bursa'nın Mudanya ilçesinde dini nikah yapıp birlikte yaşamaya başlamıştı. Bundan yaklaşık 4 ay sonra Yeşildağ, vasiyetle mal varlığını Sevilay S'ye bırakmış, bir gün sonra ise Sevilay S'nin yeğeni Derya Ş. ile resmi nikahla evlenmişti.

Derya Ş, 23 Mayıs 2013'te nikahtan hemen sonra yaşadığı Aksaray'a dönmüş, ertesi gün rahatsızlanan Yeşildağ ise kaldırıldığı hastanede ölmüştü. Ahmet Yeşildağ'ın oğlu Ali Yeşildağ, babasının ölümünden birkaç gün sonra evrakı incelediğinde vasiyet ile nikah tarihini fark edip savcılığa suç duyurusunda bulunmuş, bunun üzerine sanıklar yakalanmıştı.

Sanıklar, çıktıkları ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış, daha önce adli kontrol şartıyla salıverilen diğer sanık Cihan S. hakkındaki dava ise geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği için düşürülmüştü.