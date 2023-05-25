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Bursa'da Yasak Avlanma: 700 Kg Kum Şırlanı Ele Geçirildi

Bursa'da Yasak Avlanma: 700 Kg Kum Şırlanı Ele Geçirildi

Güncel Haberler

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yapılan denetimlerde, yasak olmasına rağmen avlanan 700 kilograma yakın kum şırlanı ele geçirildiği bildirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, canlı oldukları belirlenen kum şırlanları denize bırakıldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yapılan denetimlerde, yasak olmasına rağmen avlanan 700 kilograma yakın kum şırlanı ele geçirildiği bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünce yasak alanda ve dönemde midye avcılığını önlemek amacıyla denetimler gerçekleştirildi.

Eğerce ve Ayazma plajlarındaki kontrollerde, 20 çuvalın içinde, avlanması yasak olan yaklaşık 700 kilogram kum şırlanı ele geçirildi.

Canlı oldukları belirlenen kum şırlanları denize bırakıldı.

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Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Güncel

Mudanya Bursa Güncel Haberler

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