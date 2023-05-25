Bursa'da Yasak Avlanma: 700 Kg Kum Şırlanı Ele Geçirildi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yapılan denetimlerde, yasak olmasına rağmen avlanan 700 kilograma yakın kum şırlanı ele geçirildiği bildirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, canlı oldukları belirlenen kum şırlanları denize bırakıldı.