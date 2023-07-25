Bursa'da sahil güvenlik ekipleri trolcülere aman vermedi. Gemlik ve Armutlu ilçelerinde operasyon düzenleyen ekipler, kaçmaya çalışan balıkçılara yüklü miktar ceza kesti.

- Bursa'da yasak avlanan balıkçılara operasyon

Sahil güvenlik tarafından yakalanan trolcülere yüklü miktar ceza kesildi

BURSA - Bursa'da sahil güvenlik ekipleri trolcülere aman vermedi.

Bursa'nın Gemlik ve Yalova'nın Armutlu ilçelerinde Salih Güvenlik Komutanlığı ekipleri trolcülere göz açtırmıyor. Narlı, Kapaklı ve Fıstıklı sahillerinde operasyona çıkan ekipleri fark eden trolcüler kaçmaya çalıştı. Kıskıvrak yakalanan balıkçılara yüklü miktar ceza kesilirken, Sahil güvenlik ekiplerinden kaçmaya çalışan trolcülere karşı amansız mücadelesi vatandaş kameralarında anbean yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde Mudanya'nın Eşkel sahilinde operasyona çıkan sahil güvenlik ve Tarım Müdürlüğü ekiplerini fark eden trolcüler tonlarca yavru mezgiti denize döküp kaçmış, ancak sahil güvenlik ekipleri kaçak balıkçıları yakalayıp ağır ceza kesmişti.