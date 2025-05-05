Bursa'da Yasadışı Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 14 Zanlı Gözaltına Alındı

Bursa'da polis ekiplerince yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 14 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, Demirtaş Polis Merkezi Amirliği ve Emek Polis Merkezi Amirliği ekiplerince, yasadışı silah ticareti, uyuşturucu ticareti ve satışının engellenmesi, ağır suçların faillerinin ve aranan şahısların yakalanması amacıyla operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 14 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 15 fişek, 400 gram uyuşturucu, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 15 bin 700 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı. 2 şüpheli ev hapsine çarptırıldı, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.