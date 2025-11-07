Bursa'da Yasa Dışı Silah İmalatına Operasyon: 3 Gözaltı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yasa dışı silah imalatına yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, yasa dışı silah imalatı yapan kişilerin yakalanması ile yasa dışı silahların taşınması ve bulundurulmasını önlemeye yönelik çalışma yürütüldü.

Belirlenen 3 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda polis, 2 tabanca, 2 pompalı tüfek, kurusıkı tabanca ve 61 fişek ele geçirdi.

Operasyonda şüpheliler M.K, M.D. ve B.Z. yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.