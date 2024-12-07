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Bursa'da Yasa Dışı Silah İmalatı ve Satışı Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Bursa'da Yasa Dışı Silah İmalatı ve Satışı Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı
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Bursa'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı silah ürettiği ve sattığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı. Ele geçirilen malzemeler arasında ruhsatsız tabancalar ve tüfekler yer aldı.

Bursa'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, yasa dışı silah üretip satışını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "ruhsatsız silah imal ve ticareti" suçunun önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Zanlılar S.A. ve M.E.B'nin Nilüfer ilçesindeki iş yerleri ve evlerinde eş zamanlı yapılan aramalarda 10 ruhsatsız tabanca, tam otomatik silah, kesme tüfek, 1347 adet tabanca fişeği, 4 ruhsatsız tüfek, 6 kurusıkı tabanca, dürbün ve 7 bıçak ele geçirildi.

Şüphelilerden birinin evindeki aramada, yatak odasının "silah deposu" gibi kullanıldığı ortaya çıktı. Odadaki bazanın ve yastığın altlarından, yatağın kenarlarındaki çelik kasalardan çok sayıda tabanca ve mühimmat çıktı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Kaynak: AA / Büşra Nur Yılmaz - Güncel
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