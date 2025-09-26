Bursa'da Yasa Dışı Göçmen Operasyonu: 33 Yabancı Uyruklu Yakalandı
Bursa'da ruhsatsız bir iş yerinde yasa dışı olarak çalışan 33 yabancı uyruklu yakalandı. İş yeri sahibi H.Y. gözaltına alındı ve yabancılar, İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Bursa'da yasa dışı yollarla yurda giren 33 yabancı uyruklu ve bu kişileri çalıştırdığı belirlenen iş yeri sahibi, ruhsatsız iş yerinde yakalandı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Gemlik-Orhangazi yolundaki ruhsatsız iş yerinde yabancı uyrukluların bulunduğunu tespit etti.
Düzenlenen operasyonda, izinleri olmadan çalışan 33 yabancı uyruklu yakalandı. Bu kişiler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Yurda yasa dışı yollarla giren yabancı uyruklulara kalacak yer temin edip çalıştırdığı belirlenen iş yeri sahibi H.Y. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz - Güncel