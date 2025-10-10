Haberler

Bursa'da Yasa Dışı Göçmen Operasyonu: 33 Yabancı Uyruklu Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da emniyet güçleri tarafından düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla yurda giren 33 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı. Bu kişilere kalacak yer temin eden 2 zanlı da gözaltına alındı ve yasadışı göçle ilgili soruşturma sürüyor.

Bursa'da yasa dışı yollarla yurda giren 33 yabancı uyruklu ve bu kişilere kalacak yer temin eden 2 kişi gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İnegöl ilçesinde 33 kişiye ücret karşılığında yer temin edildiğini belirledi.

Düzenlenen operasyonda, 10 yabancı uyruklu kişinin vize ihlali yaptığı, 6'sının kimliksiz olduğu, 5'inin zorunlu ikamet iznine muhalif olarak bulunduğu toplam 33 kişi yakalandı.

Bu kişiler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Yabancı uyruklulara aylık 3 bin lira karşılığında kalacak yer temin ettiği tespit edilen 2 zanlı da gözaltına alındı. Olayla ilgili 1 zanlının da yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel
Avukat Serdar Öktem suikastı soruşturmasında 9 kişi tutuklandı

Türkiye'nin konuştuğu suikastta şüpheliler için karar verildi
Netanyahu'dan kafa karıştıran açıklama: Savaş henüz bitmiş değil

Netanyahu'dan ateşkes ilanı sonrası kafa karıştıran açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tuğba Özay'dan disiplin dersi: Sabahın ilk ışıklarında antrenman

Survivor hazırlığı mı? Ünlü isimden deniz kenarında güç gösterisi
Netanyahu'dan kafa karıştıran açıklama: Savaş henüz bitmiş değil

Netanyahu'dan ateşkes ilanı sonrası kafa karıştıran açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.