Bursa'da Yasa Dışı Göçmen Operasyonu: 33 Yabancı Uyruklu Gözaltına Alındı

Bursa'da yasa dışı yollarla yurda giren 33 yabancı uyruklu ve bu kişilere kalacak yer temin eden 2 kişi gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İnegöl ilçesinde 33 kişiye ücret karşılığında yer temin edildiğini belirledi.

Düzenlenen operasyonda, 10 yabancı uyruklu kişinin vize ihlali yaptığı, 6'sının kimliksiz olduğu, 5'inin zorunlu ikamet iznine muhalif olarak bulunduğu toplam 33 kişi yakalandı.

Bu kişiler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Yabancı uyruklulara aylık 3 bin lira karşılığında kalacak yer temin ettiği tespit edilen 2 zanlı da gözaltına alındı. Olayla ilgili 1 zanlının da yakalanması için çalışmalar sürüyor.