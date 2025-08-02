Bursa'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 10 Gözaltı, 7 Tutuklama

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Bursa'da polisin düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı. Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, yasadışı bahis sitelerini yöneten kişilerin mağdurları hedef aldığını tespit etti.

Bursa'da polisin düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis sitelerini yöneten kişilerin, başkalarını bu sisteme dahil ederek mağdur ettiğini tespit etti.

Bunun üzerine, şüphelilerin çalışma merkezi olarak kullandığı adrese operasyon düzenleyen ekipler, 10 kişiyi yakaladı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Büşra Nur Yılmaz - Güncel
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