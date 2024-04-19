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Bursa'da yaralı leylek tedavi altına alındı

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan bir leylek, tedavi edilmek üzere yetkililere teslim edildi.

Bursa'da jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı.

Mudanya ilçesi Hasköy Mahallesi'nde gölet yakınlarında devriye görevi yürüten Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir leyleğin yaralı olduğunu tespit etti.

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekiplerine teslim edilen leyleğin sol ayağının kırık olduğu tespit edildi.

Leylek, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Bursa 2. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Mudanya Bursa Hayvanlar Çevre Doğa Yaşam Güncel Haberler

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