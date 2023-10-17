Bursa'da yapılan uygulamada 5 şahıs gözaltına alındı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen uygulamada 501 kişi sorgulandı. Uygulama sonucunda ruhsatsız silah bulunan ve çeşitli suçlardan aranmaları olan 5 şahıs gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sabit yol ve motosikletli polis timleri ile hareketli uygulama gerçekleştirdi. 501 kişinin sorgulandığı uygulamada üzerlerinde ruhsatsız silah bulunan ve çeşitli suçlardan aranmaları olan toplam 5 şahıs gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Çevik Kuvvet, KOM, Narkotik, Güvenlik, TEM, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü personellerinin katılımıyla Değirmenönü Mahallesinde sabit yol ve motosikletli polis timleri ile hareketli uygulama gerçekleştirildi. Uygulamada toplam 501 şahsın UYAP sorgulaması yapıldı. Üzerlerinde ruhsatsız silah bulunan ve çeşitli suçlardan aranmaları olan toplam 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslara yapılan üst aramalarında 3 adet ruhsatsız silah ve bu silahlara ait 61 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca yapılan uygulamada 246 araç kontrol edilirken, 5 araç sürücüsüne toplam 11 bin 877 lira idari para cezası uygulandı. - BURSA