Bursa'da yapılan trafik uygulamasında 15 araca 22 bin 241 TL ceza kesildi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen uygulama çerçevesinde 15 araca toplamda 22 bin 241 lira ceza kesildi. Uygulama sırasında 656 kişinin UYAP sorgulaması yapıldı ve 4 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca bir işletmede ruhsatsız silah ele geçirildi ve bir başka işletmeye kanuna muhalefetten işlem yapıldı.