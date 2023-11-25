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Bursa'da yapılan denetimlerde 28 şüpheli yakalandı

Bursa'da jandarmanın yaptığı denetimlerde farklı suçlardan aranma kaydı bulunan 28 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 3 bin 910 kişinin bilgileri sorgulandı ve hırsızlık, yağma, dolandırıcılık gibi suçlardan aranan 28 şüpheli gözaltına alındı.